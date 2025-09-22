#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Право

Запущен пилот по учету сельхозтехники через правительство для граждан

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 12:39 Фото: gov4c.kz
Совместным приказом министров сельского хозяйства и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по оказанию госуслуг в сфере учета сельскохозяйственной техники через фронт-офисы правительства для граждан, сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект государственной услуги "Государственная регистрация (перерегистрация), снятие с регистрационного учета тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости и выдача регистрационного документа (дубликата) и государственного номерного знака для них", – говорится в документе.

Указывается, что пилот запущен посредством информационной системы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в городе Алматы и в Костанайской области с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.

В частности, предусмотрено, что услугополучатель либо его представитель обращается за получением государственной услуги во фронт-офис филиала Государственной корпорации.

При обращении во фронт-офис услугополучатель получает талон электронной очереди для подачи документов на получение государственной услуги.

Работником фронт-офиса в ИИС ЦОН 2.0 осуществляются следующие действия:

  • идентификация личности услугополучателя либо его представителя;
  • проверка полноты и достоверности представленных документов или сведений, содержащихся в них;
  • проверка сведений об оплате сборов или государственных пошлин;
  • сканирование представленных документов;
  • формирование электронного заявления, подписанное ЭЦП.

При получении отрицательного результата биометрической идентификации услугополучателя либо его представителя работником фронт-офиса предоставляется мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

В случае предоставления неполного пакета документов работник фронт-офиса также отказывает в приеме документов.

Сформированное электронное заявление и сканированные копии представленных документов после их заверения ЭЦП в режиме онлайн направляются услугодателю для исполнения.

Услугодатель с момента поступления электронного заявления и необходимого пакета документов в АРМ ГО ИИС ЦОН 2.0 осуществляет:

  • проверку полноты и достоверности представленных документов и (или) сведений, содержащихся в них;
  • проверку данных услугополучателя либо его представителя;
  • проверку в ИИС ЦОН 2.0 или в архиве данных ГРНЗ техники, в отношение которой осуществляются регистрационные действия;
  • принятие решения об утверждении/отказе заявки с использованием ЭЦП.

При положительном результате услугодатель посредством ИИС ЦОН 2.0 направляет услугополучателю SMS-уведомление о готовности регистрационного документа (дубликата) или номерных знаков с указанием времени и места выдачи.

Услугодателем вручную вносятся сведения по техническому паспорту и ГРНЗ в ИИС ЦОН 2.0.

Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день с момента поступления сформированного пакета документов. При поступлении заявки на оказание государственной услуги после 17:00 отсчет срока оказания государственной услуги переносится на следующий рабочий день.

Готовые документы отображаются в сервисе "Цифровые документы".

При этом документы, послужившие основанием для оказания государственной услуги, подлежат хранению во фронт-офисах Государственной корпорации в течение одного месяца. По истечении указанного срока вывоз архивных документов из фронт-офисов осуществляется услугодателем самостоятельно.

Передача архивных документов осуществляется по акту приема-передачи, составленному в двух экземплярах, которые подписываются услугодателем и руководителем фронт-офиса либо лицом, его замещающим.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Учет детей-сирот, гостевая семья: внесены изменения в правила
10:13, 08 сентября 2025
Учет детей-сирот, гостевая семья: внесены изменения в правила
Минпросвещения обновило правила приема в школы
16:54, 05 сентября 2025
Минпросвещения обновило правила приема в школы
Выдача заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности: новые правила
08:59, 03 сентября 2025
Выдача заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности: новые правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: