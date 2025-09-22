Запущен пилот по учету сельхозтехники через правительство для граждан

Совместным приказом министров сельского хозяйства и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запущен пилотный проект по оказанию госуслуг в сфере учета сельскохозяйственной техники через фронт-офисы правительства для граждан, сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект государственной услуги "Государственная регистрация (перерегистрация), снятие с регистрационного учета тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости и выдача регистрационного документа (дубликата) и государственного номерного знака для них", – говорится в документе.

Указывается, что пилот запущен посредством информационной системы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в городе Алматы и в Костанайской области с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года.

Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.

В частности, предусмотрено, что услугополучатель либо его представитель обращается за получением государственной услуги во фронт-офис филиала Государственной корпорации.

При обращении во фронт-офис услугополучатель получает талон электронной очереди для подачи документов на получение государственной услуги.

Работником фронт-офиса в ИИС ЦОН 2.0 осуществляются следующие действия:

идентификация личности услугополучателя либо его представителя;

проверка полноты и достоверности представленных документов или сведений, содержащихся в них;

проверка сведений об оплате сборов или государственных пошлин;

сканирование представленных документов;

формирование электронного заявления, подписанное ЭЦП.

При получении отрицательного результата биометрической идентификации услугополучателя либо его представителя работником фронт-офиса предоставляется мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

В случае предоставления неполного пакета документов работник фронт-офиса также отказывает в приеме документов.

Сформированное электронное заявление и сканированные копии представленных документов после их заверения ЭЦП в режиме онлайн направляются услугодателю для исполнения.

Услугодатель с момента поступления электронного заявления и необходимого пакета документов в АРМ ГО ИИС ЦОН 2.0 осуществляет:

проверку полноты и достоверности представленных документов и (или) сведений, содержащихся в них;

проверку данных услугополучателя либо его представителя;

проверку в ИИС ЦОН 2.0 или в архиве данных ГРНЗ техники, в отношение которой осуществляются регистрационные действия;

принятие решения об утверждении/отказе заявки с использованием ЭЦП.

При положительном результате услугодатель посредством ИИС ЦОН 2.0 направляет услугополучателю SMS-уведомление о готовности регистрационного документа (дубликата) или номерных знаков с указанием времени и места выдачи.

Услугодателем вручную вносятся сведения по техническому паспорту и ГРНЗ в ИИС ЦОН 2.0.

Срок оказания государственной услуги составляет один рабочий день с момента поступления сформированного пакета документов. При поступлении заявки на оказание государственной услуги после 17:00 отсчет срока оказания государственной услуги переносится на следующий рабочий день.

Готовые документы отображаются в сервисе "Цифровые документы".

При этом документы, послужившие основанием для оказания государственной услуги, подлежат хранению во фронт-офисах Государственной корпорации в течение одного месяца. По истечении указанного срока вывоз архивных документов из фронт-офисов осуществляется услугодателем самостоятельно.

Передача архивных документов осуществляется по акту приема-передачи, составленному в двух экземплярах, которые подписываются услугодателем и руководителем фронт-офиса либо лицом, его замещающим.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2025 года.