Назарбаев: За годы Независимости мы построили сильное государство

Независимость открыла впечатляющие перспективы, уникальные возможности для развития нового Казахстана - Президент.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил всех казахстанцев с предстоящим Днем Независимости РК, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Поздравляю всех от чистого сердца с Днем Независимости. Этот праздник является священным для всех казахстанцев", - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде.

Президент РК отметил, что за годы Независимости мы построили сильное государство.

"Мы 27 лет назад подняли знамя Независимости. Благодаря единству и согласию стали благополучным государством. В этом году отметили 20-летие нашей столицы, ставшей символом Независимости", - добавил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что Независимость открыла впечатляющие перспективы, уникальные возможности для развития нового Казахстана.

"Двигаясь все эти годы по пути прогресса, мы достигли больших успехов во многих направлениях жизни и культуры. Создали сильное и стабильное государство, стремящееся войти в число 30-ти самых развитых стран мира. Эти свершения стали возможны благодаря усилиям, созидательной энергии всех казахстанцев", - резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!