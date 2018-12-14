Президент наградил орденом инспектора дорожно-патрульной полиции Алматы

Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева ко Дню Независимости награждены 1600 казахстанцев.

Церемония вручения государственных наград и премий состоялась в Акорде. Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева ко Дню Независимости награждены 1600 казахстанцев, передает Zakon.kz.

Так, орден "Парасат" был вручен: акиму Северо-Казахстанской области Кумару Аксакалову, министру оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбуту Атамкулову, руководителю аппарата АДГСПК РК Саяну Ахметжанову, ректору Казахского национального педагогического университета им. Абая Такиру Балыкбаеву, генеральному директору АО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" Ерлану Бекхожину, заместителю премьер-министра РК Ерболату Досаеву, акиму Жамбылской области Аскару Мырзахметову, председателю Наблюдательного совета ТОО "Uniserv" Нургазы Сатбаеву и акиму Мангистауской области Ералы Тугжанову.

Орденом "Курмет" были награждены министр здравоохранения Елжан Биртанов, преподаватель Казахской национальной академии хореографии Людмила Макарцева, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, главный дирижер фольклерно-этнографического оркестра имени Н.Тлендиева "Отырар сазы" Динара Тлендиева.

Звание "Заслуженного деятеля культуры Казахстана" присвоено Самал Еслямовой, главному преподавателю Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Яну Рудковскому.

Орденом "Айбын" второй степени награжден инспектор дорожно-патрульной полиции департамента полиции Алматы Азамат Балтабаев.

Орденом "Айбын" третей степени награжден командир отделения специализированного противопожарного отделения № 2 департамента по ЧС Кызылординской области Ермекбек Пазлиев.

Орденом "Барыс" второй степени награждены председатель правления АО "Национальный научно-медицинский центр" Абай Байгенжин, писатель Кабдеш Жумадил (г. Алматы), профессор "Казахского национального университета искусств" Султан Оразалы (г. Астана)

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