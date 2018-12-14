В Актобе открылась школа-лицей имени Абиша Кекилбаева

В торжественной церемонии приняли участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, супруга и сын Абиша Кекилбаева - Клара Жумабаева и Даулет Кекилбаев, представители общественности.

В преддверии Дня Независимости РК в Актобе состоялось открытие новой школы, которой присвоено имя общественного и политического деятеля, народного писателя Казахстана Абиша Кекилбаева. Это первая в западном регионе школа-лицей с углубленным изучением современных информационных технологий. Инновационное учебное заведение названо в честь писателя, передает Zakon.kz.

В торжественной церемонии приняли участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, супруга и сын Абиша Кекилбаева - Клара Жумабаева и Даулет Кекилбаев, представители общественности.

"Абиш Кекилбаев занимает особое место в современной культуре Казахстана. Его великие произведения переведены на десятки языков мира. Он не просто писатель, он проявил себя талантливым политическим деятелем, сделавшим многое для становления и укрепления государства, развития единства народа. Мне посчастливилось быть знакомым и работать с ним многие годы. Это был человек с большим благородным сердцем. Передать его наследие подрастающему поколению – наш долг. Дети должны учиться жить на примере таких великих людей. Именно поэтому новая школа названа в честь Абиша Кекилбаева", - отметил в поздравительной речи аким области.





IT-школа-лицей №72 на 900 ученических мест расположена в микрорайоне Авиатор. В её строительство, благоустройство и оснащение вложено почти 1,6 млрд. тенге.





В школе будут функционировать 40 учебных кабинетов, в том числе оборудованные кабинеты информатики, физики, химии и биологии, английского языка, библиотека, медиатека. С 1 по 7 классы дети будут изучать азы информационных технологий, а с 7-го класса в учебную программу будут внедряться специальные курсы языков программирования. Также предусмотрено углубленное изучение робототехники и 3D-принтинга.

Завершилось торжественная церемония открытия школы возложением цветов к мемориальной доске в честь Абиша Кекилбаева, установленной на фасаде учебного заведения.







"Выражаю огромную благодарность актюбинцам за дань памяти. Абиш ушел на 77 году жизни, но оставил большой след за собой. Его главным желанием всегда было одно - видеть свою страну богатой, мирной и процветающей. Сегодня мы живем именно в такое время. Дети, умейте ценить этот дар. Умейте ценить то, что делают для вас взрослые, стремитесь к тому, чтобы продолжить эти благие дела и приумножить их", - обратилась к школьникам супруга Абиша Кекилбаева Клара Жумабаева.





Абиш Кекилбаев - общественный и политический деятель, Герой Труда и народный писатель Казахстана. Он был первым Государственным секретарем РК, советником Президента. Накануне обретения независимости Казахстана Абиш Кекилбаев принимал активное участие в решении проблем, связанных с казахским языком, ономастикой, национальной историей, социально-культурными вопросами и международными отношениями.

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