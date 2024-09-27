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Председатель Мажилиса передал поздравления президента с 85-летием Абиша Кекилбаева

С 85-летием Абиша Кекилбаева, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 12:29 Фото: Ж. Жумабеков
В Актау состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 85-летию народного писателя, выдающегося государственного деятеля Абиша Кекилбаева. В мероприятии по поручению главы государства принял участие председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Выступая перед собравшимися, спикер Мажилиса зачитал поздравительное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.

С 85-летием Абиша Кекилбаева, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 12:29

Фото: Ж. Жумабеков

"Абиш Кекилбаев – выдающийся писатель, классик, который расширил горизонты казахской культуры и вывел ее на новый уровень. Благодаря высокому искусству слова и обширному багажу знаний он сумел достичь вершины творческого мастерства и создать уникальные произведения. Абиш Кекилбаев – деятель, внесший неоценимый вклад в становление нашей независимости и укрепление государственности. Он с честью занимал высокие посты и беззаветно служил своему народу. Интересы нации и единство народа всегда ставил превыше всего. Патриотизм, мудрость, стремление к знаниям и трудолюбие Абиша Кекилбаева – пример для подрастающего поколения. Его богатое духовное наследие, несомненно, будет ценностным ориентиром для еще многих будущих поколений. Он любил каждый уголок нашей родной земли, которую считал во всех смыслах священной. Теперь сохранить в памяти страны имя великого классика Абиша – наш общий долг", – говорится в поздравительном письме главы государства.
С 85-летием Абиша Кекилбаева, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 12:29

Фото: Ж. Жумабеков

В своем выступлении председатель Мажилиса отметил, что 85-летие Абиша Кекилбаева является поистине народным, национальным праздником. В международной научно-практической конференции "Чтения Абиша Кекилбаева – 2024" приняли участие турецкие, венгерские, узбекские, кыргызские, азербайджанские и отечественные ученые.

С 85-летием Абиша Кекилбаева, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 12:29

Фото: Ж. Жумабеков

Кроме того, в рамках празднования юбилея прошел международный театральный фестиваль "Әбіш әлемі".

С 85-летием Абиша Кекилбаева, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 12:29

Фото: Ж. Жумабеков

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