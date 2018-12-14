Смерть Дениса Тена - дело поступило в суд

Дело поступило 13 декабря в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.

Уголовное дело по обвинению троих человек в смерти Дениса Тена поступило в суд, передает Zakon.kz.

Согласно информации в Судебном кабинете, дело поступило 13 декабря в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы. Рассматривать его будет судья Кеншилик Абдельдинов.

Подсудимые:

Жанар Толыбаева - ст. 434 (недонесение о преступлении), ст. 188 ч. 2 п.1 (кража, группой лиц, по предварительному сговору) УК РК

Арман Кудайбергенов - обвиняется по ст. 188 ч.2 п.2 (кража), ст. 192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст. 99 ч. ч.2 п.п. 7,8 (убийство) УК РК

Нуралы Киясов - обвиняется по ст.192 ч. 2 п.п. 1,4 (разбой), ст. 99 ч. 2 п.п. 7,8 (убийство) УК РК.

Ранее сообщалось, что им продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, дата главного судебного разбирательства пока не назначена. Уголовное дело состоит из 38 томов.

Денис Тен погиб от ножевого ранения 19 июля текущего года. Происшествие произошло около 15:00 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в городе Алматы. Спортсмен застал двоих мужчин, пытавшихся украсть зеркало с его автомобиля. Спортсмену нанесли ножевое ранение в правое бедро. 25-летний Тен, потерявший около 3 литров крови, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на продолжавшиеся 2,5 часа реанимационные мероприятия, врачи не смогли спасти жизнь спортсмена. Около 17:30 часов он скончался.

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