Уголовное дело в отношении Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена поступило в суд

Уголовное дело в отношении Дикого Армана (Армана Джумагельдиева) и Кайрата Кудайбергена поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Дата процесса еще не назначена", – сообщили в суде.

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. По версии Генпрокуратуры, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков. 5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, выступая на заседании в Мажилисе, заявил, что Арман Джумагельдиев во время январских беспорядков действовал при координации куратора из КНБ.

22 апреля 2022 года стало известно, что депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках в январе. Его исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата. Он находится под стражей с момента задержания.