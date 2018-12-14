Белоруссия никогда не войдет в состав России - Лукашенко
Президент республики отметил, что абсолютно независимых государств нет
Фото : © Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС14 декабря 2018, 21:26
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет для его страны - это святое, и она никогда не войдет в состав России. Об этом он сказал в пятницу на встрече с российскими СМИ, передает ТАСС.
Лукашенко также выразил мнение, что абсолютно независимых государств нет, добавив, что Россия "не настолько" независима, но суверенна. "Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, - продолжил белорусский лидер, - этого не будет никогда".
По его словам, если такими категориями мыслит руководство РФ - "это во вред самой России".
"Главное в работе президента - обеспечить суверенитет страны, я всегда должен думать и по сторонам смотреть, чтобы какая-то угроза не была. А сейчас я большую угрозу <…> чувствую с юга, оттуда хлынуло оружие и отморозки, вот это для меня проблема. Поэтому я быстро выстраиваю границу на юге, с Россией я границу не восстанавливаю", - сказал Лукашенко.
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