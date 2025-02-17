Переговоры США и России: где, когда и кто войдет в состав делегаций

Сегодня, 17 февраля 2025 года, в столицу Саудовской Аравии по поручению Владимира Путина вылетят глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает Zakon.kz.

Об этом, как пишет РИА Новости, в понедельник рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков", – сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, 18 февраля Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США.

"Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", – рассказал Дмитрий Песков.

Он уточнил, что встреча "будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов".

"Завтра, во вторник, будет обсуждаться в том числе и тема организации встречи двух президентов. Но это будет только во вторник", – добавил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Лавров и Ушаков доложат Владимиру Путину о результатах переговоров в Саудовской Аравии.

"Имеется возможность сделать так и иначе. Разумеется, полный доклад будет уже в Москве, но, если потребуются какие-то срочные доклады, то все коммуникационные возможности для этого имеются". Дмитрий Песков

По его словам, Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке.

"Если как-то будет затрагиваться эта тема, то, конечно, наши представители будут готовы обсуждать и эту тему (ситуацию на Ближнем Востоке. – Прим. ред.)". Дмитрий Песков

Ранее сразу несколько СМИ сообщили, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоятся переговоры представителей США и России о завершении войны в Украине.

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16 февраля 2025 года Politico писало, что команда Дональда Трампа отправилась на встречу с переговорщиками из России и Украины. Однако украинский чиновник сообщил изданию, что объявление о переговорах в Саудовской Аравии стало неожиданностью для Киева, и на данный момент планов по отправке делегации нет. Уточнялось, что США на переговорах будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Позднее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинская правительственная делегация начала работу в Саудовской Аравии. По ее словам, готовится визит Владимира Зеленского в королевство.

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Напомним, 12 февраля 2025 года Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону. После американский лидер переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее, выступая перед журналистами в Белом доме после телефонных разговоров, Трамп заявил, что встреча с Путиным произойдет "не в слишком отдаленном будущем". Президент США добавил: "В первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии".