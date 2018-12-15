Казахстан вошел в топ-50 кибербезопасных стран

При сохранении тенденций Казахстан войдет в топ-10 стран в ближайшие пять лет.

Казахстан вошел в топ-50 стран в глобальном рейтинге Индекса киберготовности. Такое заявление сделал министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов во время торжественной церемонии вручения наград, передает Zakon.kz со ссылкой на Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

"Надо отметить, что Международный союз электросвязи официально, пока, не публиковал результаты индекса, возможно заявление основано на предварительных расчетах показателей, имеющихся у министерства. По нашим прогнозам, мы должны были войти в топ-30 стран. Надо дождаться официального релиза и тогда точно поймем реальную ситуацию, а пока все это предварительные прогнозы с учетом проделанной работы и опыта прежних отчетов. До этого момента наша страна была на 83 месте", - сказали в ЦАРКА.

Казахстану удалось в короткий срок мобилизовать все силы и ресурсы для достижения нужного результата.

"Мы настояли на включении оценочного показателя в виде международного рейтинга и цель войти в топ-10 безопасных стран. Мы это сделали намеренно, зная специфику рейтинга включающего в себя около 70 показателей которые должны соответствовать международным требованиям. И нужно сказать, МОАП не спасовал и даже опережает составленный план достижения цели", - добавили в ЦАРКА.

За это время были разработаны такие документы как концепция "Киберщит Казахстана", план реализации, внесены изменения в ряд НПА, определен постановлением правительства перечень критически важных объектов инфраструктуры (КВОИКИ) и определены требования безопасности для них, ужесточена мера наказания на КВОИКИ, ужесточены меры и ответственность операторов связи, расширена область лицензирования, МОАП с помощью продукта WebTotem мониторит Казнет на различные киберугрозы и многое другое.

Даже с учетом сделанного, работы еще много, и ЦАРКА будет делать все для развития отрасли ИБ в Казахстане. Недавно, на официальной встрече, вице-премьер Аскар Жумагалиев признал, что ИБ – отдельная отрасль.

"Подводя итоги за год, хотим выразить удовлетворенность своей деятельностью и поддержкой регулятора в лице Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности. Мы уверены, что, при сохранении тенденций, Казахстан войдет в топ-30 стран по рейтингу МСЭ в ближайшие два года и имеет все шансы попасть в топ-10 в этой пятилетке", - заключили в ЦАРКА.

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