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Мир

Казахстан вошел в топ-50 стран по уровню счастья их жителей

Государственные символы Казахстана, госсимволы РК, государственный герб Казахстана, герб РК, Казахстан, РК, Республика Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 06:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В рейтинге World Happiness Report Казахстан уверенно вошел в топ-50 стран по уровню счастья их жителей, сообщает Zakon.kz.

Первое место в рейтинге восьмой раз заняла Финляндия. В пятерку лидеров вошли также Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.

В топ-20 стран попали Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Бельгия, Ирландия, Литва, Австрия, Канада, Словения и Чехия.

Казахстан расположился на 43 строчке, оставив позади Россию, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан. Украина заняла 111 место.

Самой несчастной страной вновь стал Афганистан. Второе место с конца заняла Сьерра-Леоне, а третье – Ливан.

Место в рейтинге рассчитывалось, исходя из шести параметров:

  • ВВП на душу населения;
  • продолжительность жизни;
  • щедрость;
  • социальная поддержка;
  • свобода и коррупция в части их влияния на принятие важных жизненных решений.

А вот в рейтинг главных гастрономических городов мира не попал ни один город стран Содружества Независимых Государств.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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