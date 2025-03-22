Казахстан вошел в топ-50 стран по уровню счастья их жителей

В рейтинге World Happiness Report Казахстан уверенно вошел в топ-50 стран по уровню счастья их жителей, сообщает Zakon.kz.

Первое место в рейтинге восьмой раз заняла Финляндия. В пятерку лидеров вошли также Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.

В топ-20 стран попали Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург, Мексика, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Бельгия, Ирландия, Литва, Австрия, Канада, Словения и Чехия.

Казахстан расположился на 43 строчке, оставив позади Россию, Кыргызстан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан. Украина заняла 111 место.

Самой несчастной страной вновь стал Афганистан. Второе место с конца заняла Сьерра-Леоне, а третье – Ливан.

Место в рейтинге рассчитывалось, исходя из шести параметров:

ВВП на душу населения;

продолжительность жизни;

щедрость;

социальная поддержка;

свобода и коррупция в части их влияния на принятие важных жизненных решений.

А вот в рейтинг главных гастрономических городов мира не попал ни один город стран Содружества Независимых Государств.