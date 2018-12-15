Самая большая горка и каток открыты в Астане

Площадь катка - 3 600 квадратных метров. Общая вместимость – более 1000 человек.

В канун Дня Независимости состоялось торжественное открытие ледового катка на площади монумента "Қазақ елі", передает Zakon.kz со ссылкой на официальной сайт столичного акимата.

Его площадь равна 3 600 квадратных метров. Общая вместимость – более 1000 человек. Недалеко установлена ледовая горка.

"Впервые в канун Дня Независимости, в праздничные дни, чтобы люди могли прийти, провести хорошо время, открыли каток на площади "Қазақ Елі". Для тех, кто приходит со своими коньками, каток бесплатный. Если же у вас их нет, можно взять здесь же в пунктах проката в аренду", – сказал заместитель акима района Алматы Тынысбек Арашапов.

В центре ледового катка установлена новогодняя елка, оборудована сцена для проведения развлекательных мероприятий для жителей и гостей столицы с большим светодиодным экраном, который выводит информацию на экран и транслирует предновогодние ТВ-шоу. Здесь в новогоднюю ночь будут транслировать и поздравление Президента страны Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, организованы точки горячего питания и тюбингов (ватрушек). Территория площадки оформлена малыми архитектурными формами и светоиллюминационным панно. Для удобства посетителей организована площадка для парковки автотранспортных средств. Решены вопросы и по обеспечению безопасности.

"Вы знаете, что эта площадь является охраняемым объектом. Здесь есть посты полиции, они будут круглосуточно следить за порядком. Обязательно будут работать врачи. Кроме того, в каждой точке проката будет аптечка, работать медицинский работник, который в случае необходимости может всегда оказать первую медицинскую помощь", – заверил Арашапов.

"Я живу недалеко, видел, как его строили, и ждал открытия. Это здорово, что акимат реализовывает такие проекты. Кататься всей семьей – очень интересно", – сказал житель Астаны Нариман Куанышев.

В этот же день в Президентском парке со стороны ЖК "Хайвилл" была открыта самая высокая и самая большая ледовая горка. Длина ската составляет более 160 м. Построена она силами сотрудников "Астана-Зеленстрой".

Здесь, как и на предыдущем объекте, оборудованы точки горячего питания и проката тюбингов (ватрушек). За безопасностью отдыхающих и порядком следят волонтеры в оранжевых жилетках.

Несмотря на мороз, желающих прокатиться оказалась много.

А для тех, кто любит менее экстремальный отдых, организован прокат снегоходов, упряжки с северными оленями и пони.

Между тем для жителей и гостей столицы, которым удобнее добираться до спортивного комплекса "Казахстан", в этом году по уже сложившейся традиции оборудовали каток на набережной реки Акбулак.

Здесь также установлена новогодняя елка высотой 15 м, организованы пункты проката коньков и точки горячего питания. Входная группа и территория для отдыха оформлены малыми архитектурными формами.

Как и в прошлом году, в парке "Жерұйық" планируется открытие катка площадью 5000 кв. м. Недалеко появятся ледовые горки. Также будут организованы пункты горячего питания, проката коньков и тюбингов (ватрушек).

Напомним, что все площадки открываются в городе в рамках реализации проекта Astana Winterland, который включает в себя 12 тематических площадок, 32 ледовых катка и 36 ледяных горок в разных частях города. В общей сложности во всех точках развлечения планируется проведение более 4 тысяч мероприятий.

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