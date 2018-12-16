Назарбаев рассказал о самом трудном решении в своей жизни

Мы строили государство в условиях кризиса. Я, как президент, делаю то, что считаю нужным для моей страны и для моего народа - Назарбаев о Независимости.

Акорда опубликовала архивное видео, где Нурсултан Назарбаев вспоминает как сложно было принять решение об объявлении Независимости Казахстана, передает Zakon.kz.

Видео опубликовано на странице пресс-службы президента в Facebook.

"Это самый мучительный момент, когда от твоего решения зависит судьба целого народа. Как было тяжело. Почему? Казахстан — самая многонациональная республика была – 130 наций и народностей, 45 религиозных конфессий, и как принять решение об объявлении Независимости?" – вспоминает Назарбаев.

По его словам, он должен был сделать так, чтобы сам народ убедился, что другого выхода не осталось. Решение нужно было принять, чтобы поворачивать страну.

"Все забыли уже, что в 1992 году прилавки были пустые. Не было сахара, соли, хлеба. Не было одежды. Когда я ездил по селу, мне задавали два вопроса: "дай сигареты" и "дай сахар". А инфляция 2500% в год, на 50% обесцениваются деньги каждый месяц, легче становится в кармане? Мы строили государство в условиях кризиса. Я, как президент, делаю то, что считаю нужным для моей страны и для моего народа", - добавил Нурсултан Назарбаев.

Казахстан стал суверенным государством 16 декабря 1991 года. Страна объявила о независимости последней из всех республик бывшего Советского Союза.

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