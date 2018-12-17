В Алматы появилась новогодняя резиденция Деда Мороза

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Уважаемые друзья!???? ⠀ Площадка перед Дворцом Республики уже готова! С завтрашнего дня начинает свою работу «Резиденция Деда Мороза»! Приходите! ????☃️ ⠀ ⏰ С 12:00 до 20:00! ⠀ С 16.00 до 18.00 вас будут ждать настоящие хаски!???? Если вы хотите познакомиться с этими дружелюбными и умными собаками и добавить себе в коллекцию полярное селфи, мы вас ждем!????❤️ ⠀ ????Принять участие в бесплатной фотосессии смогут все желающие! ⠀ ⛄ Приходите за ВОЛШЕБНЫМ НОВОГОДНИМ НАСТРОЕНИЕМ и приглашайте друзей! Это будет праздник для всей семьи! ⠀ ❗ВХОД СВОБОДНЫЙ! ... Акимат города Алматы приглашает! @akimat_almaty ... Подробности на @artenergykz и на сайте winterfamilyparty.kz! ... #WinterFamilyParty #дворецреспублики #путешествиепомиру #Almaty #Kazakhstan #новыйгод2019 #алматы #алматызима2018 #зимняясказка #новыйгод

Публикация от Управление Культуры г. Алматы (@almatymadeniet) 16 Дек 2018 в 1:54 PST