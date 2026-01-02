#Казахстан в сравнении
Роскосмос показал резиденции Дедов Морозов с высоты космоса – фото

Госкорпорация "Роскосмос" 2 января опубликовала спутниковые снимки резиденций новогодних волшебников разных народов России, сообщает Zakon.kz.

Кадры были сделаны космическими аппаратами серии "Ресурс-П".

В корпорации напомнили, у многих народов, проживающих в России, есть свой Дед Мороз. В подборке представлены не только имена сказочных персонажей, но и виды мест, где они, по легенде, живут – запечатленные с орбиты Земли.

На опубликованных изображениях можно увидеть резиденции Йахли-Ики в Ханты-Мансийском автономном округе, Кыш Бабая в Республике Татарстан, Мунь Каллсы в Мурманской области, а также других новогодних персонажей из разных регионов страны.

А ранее космонавт снял завораживающие кадры величественных гор Памира с борта МКС.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
