В США выбрали главное слово 2018 года

Им стало слово "справедливость".

Создатели американского словаря Merriam-Webster назвали главным словом 2018 года "справедливость" (justice). Количество поисковых запросов этого слова по сравнению с 2017 годом увеличилось на 74%, передает Коммерсант.

Об этом сообщается на сайте словаря.

"Концепция справедливости была в центре многих наших дискуссий в уходящем году: расовая справедливость, социальная справедливость, уголовное правосудие, экономическая справедливость. В любом разговоре на эти темы вопрос о том, что именно мы имеем в виду, когда мы используем термин справедливость, является актуальным",— пояснили создатели словаря.

В топ-10 наиболее популярных слов включены: "национализм" (nationalism), "пансексуальный" (pansexual), "ориентир" (lodestar), "крещение", (epiphany), "безответственный" (feckless), "Лоурел" (Laurel), "балбес" (pissant), "уважение" (respect), "инакомыслящий" (maverick), "совершенство" (excelsior).

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