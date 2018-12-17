Астана готовится зажечь огни на елке
Церемония будет сопровождаться концертной программой с участием артистов.
Фото : astana.gov.kz17 декабря 2018, 17:11
8 декабря в 18:30 на территории выставки ЭКСПО-2017 состоится церемония зажжения главной новогодней елки Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Церемония будет сопровождаться концертной программой с участием артистов. Для маленьких зрителей на территории выставки ЭКСПО будут работать аниматоры и ростовые куклы. Развлекательная программа для зрителей начнется в 18:30, огни на елке зажгутся в 19 часов. Помимо этого, жители столицы смогут увидеть праздничный салют.
Читайте также: В Алматы появилась новогодняя резиденция Деда Мороза
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4950476-22f32fb104c9fdd493ea47b6bbd031ca
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...