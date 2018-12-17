Астана готовится зажечь огни на елке

Церемония будет сопровождаться концертной программой с участием артистов.

8 декабря в 18:30 на территории выставки ЭКСПО-2017 состоится церемония зажжения главной новогодней елки Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Церемония будет сопровождаться концертной программой с участием артистов. Для маленьких зрителей на территории выставки ЭКСПО будут работать аниматоры и ростовые куклы. Развлекательная программа для зрителей начнется в 18:30, огни на елке зажгутся в 19 часов. Помимо этого, жители столицы смогут увидеть праздничный салют.

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