Школьники распили жидкость для вейпа и отравились

Школьникам раздали письма для родителей c предупреждением о вреде вейпа.

В шотландском городе Дингуолл несколько школьников пострадали в результате употребления жидкости для электронных сигарет, пишет Лента.ру

Представительница крупнейшей средней школы в регионе заявила, что в течение двух дней несколько учеников серьезно заболели.

"Мы полагаем, что их болезни могли быть вызваны тем, что они пили курительную жидкость", — пояснила она.

Школьникам раздали письма для родителей c предупреждением о вреде вейпа. В них утверждается, что жидкость для электронных сигарет крайне токсична, а ее употребление внутрь может привести к смерти. Симптомы отравления также включают тошноту, рвоту, возбуждение, головную боль, головокружение и нарушение сердечного ритма.

В 2017 году сообщалось, что американские подростки все чаще употребляют модифицированные электронные сигареты, позволяющие добавлять курительную жидкость вручную.

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