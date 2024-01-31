В Астане изъяли жидкости для вейпов на миллионы тенге

В Астане пресекли незаконную деятельность производства, хранения и реализации подакцизных товаров в крупных размерах, а именно жидкостей для электронных курительных устройств (вейп).

Как отмечено в сообщении Агентства по финансовому мониторингу за 31 января 2024 года, подозреваемый при отсутствии разрешительных документов организовал цех по производству никотиносодержащей жидкости кустарным путем.

"Готовую продукцию реализовывали оптом и в розницу в вейпшопы столицы и другие города республики. Стоимость реализованной никотиносодержащей жидкости (вейп) составила более 18 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

В ходе следственно-оперативных мероприятий изъяты почти 5000 флаконов с жидкостью для электронных испарителей (вейп), пищевые аромотизаторы, химические вещества глицерин и пропиленгликоль объемом 235 литров, а также станки для их производства.

Начато досудебное расследование.

"Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат". Пресс-служба АФМ РК

Также специалисты отмечают, что если казахстанцам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется.

24 января 2024 года стало известно, что в Казахстане введут запрет на ввоз, производство и продажу вейпов. Соответствующий закон во втором чтении приняли депутаты Мажилиса.