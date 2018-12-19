Премьер-министр Бельгии подал в отставку

Заявление главы кабмина последовало после того, как несколько политических партий внесли предложение о вотуме доверия правительству.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подаст прошение королю о своей отставке. Об этом глава правительства заявил в ходе своего выступления в парламенте во вторник вечером, 18 декабря, передает МИА "Казинформ".

"Я обнаружил, что мой призыв не убедил. Как я понял, что он не был услышан, поэтому я уважаю его и принимаю эту ситуацию к сведению. Я решил подать заявление об отставке и намерен немедленно пойти к королю", - сказал Шарль Мишель.

Заявление главы кабмина последовало после того, как несколько политических партий внесли предложение о вотуме доверия правительству.

Ранее союзник либерального "Реформаторского движения" Шарля Мишеля националистический "Новый фламандский альянс" вышел из правящей коалиции из-за подписания премьер-министром миграционного пакта ООН.





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