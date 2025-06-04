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Мир

Премьер-министр Монголии подал в отставку из-за расточительных трат его сына

Юрта, машины, горы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 05:24 Фото: pexels
3 июня 2025 года премьер-министр Монголии подал в отставку после того, как не получил достаточной поддержки на вотуме доверия в парламенте, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, премьер-министр Оюн-Эрдэнэ Лувсаннамсрая получил 44 голоса, вместо необходимых 64.

Голосование последовало за неделями протестов, вызванных сообщениями о расточительных тратах сына премьер-министра. На фоне этого некоторые призвали его уйти в отставку.

Фото: wikipedia

"Если управление станет нестабильным, экономическая ситуация ухудшится, а политические партии не смогут прийти к консенсусу. Это может привести к тому, что общественность потеряет веру в парламентское правление и потенциально поставит нашу демократическую парламентскую систему под угрозу краха", – предупредил Оюун-Эрдэнэ.

Он отстаивал свою честность, но признал ошибку: "уделял слишком много времени крупным проектам, уделяя недостаточно внимания социальным и внутриполитическим вопросам".

В прошлом году парламент был расширен с 76 мест до 126 в результате избирательной реформы. Это привело к созданию коалиционного правительства.

Протестующие утверждают, что минеральные богатства страны приносят пользу деловым интересам и богатым людям, в то время как многие монголы по-прежнему живут в бедности.

Ранее бывшего президента Кыргызстана приговорили к тюремному сроку.

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Аксинья Титова
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