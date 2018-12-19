Алматинские спасатели нашли в горах потерявшегося карагандинца

Поисково-спасательная операция завершилась успешно.

19 декабря в 18:15 в Службу спасения г.Алматы на номер "109" позвонил молодой человек и попросил о помощи. Он поднялся в горы и заблудился, не может сориентироваться на местности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы".

Со слов обратившегося, он находится выше ВСК "Медео". Дежурный диспетчер направил экстренный экипаж спасателей, которые по прибытию на место, созвонились с потерявшимся парнем. На протяжении всей поисково-спасательной операции они были на связи по мобильному телефону и спустя некоторое время спасатели его нашли в ущелье Кимасар.

Как выяснилось, трое парней (1996 г.р.) приехали из г. Караганды на несколько дней в Алматы и решили пойти в горы. Свой подъем, они начали выше ВСК "Медео", позже двое ребят вернулись обратно. Один из них поднялся выше по ущелью Кимасар, где из-за смены погоды, ветра со снегом и плохой видимости в вечернее время, заблудился.

Поисково-спасательная операция завершилась успешно, никто в медицинской помощи не нуждается. Было задействовано: одна единица техники и пять человек личного состава Службы спасения г.Алматы.

Планируя свои выходные дни на природе, следует учитывать простые правила поведения в горах, резюмируют спасатели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!