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В Туркестанской области мужчину забили насмерть

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение недели задержали подозреваемых, местных жителей, один из которых ранее судимый.

Фото : Пресс-служба ДП Туркестанской области20 декабря 2018, 10:23

Полицейские Туркестанской области раскрыли убийство местного жителя, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

10 декабря в Келесский отдел полиции поступило сообщение о том, что на пустыре возле одного из поселков найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность потерпевшего. Им оказался житель Келесского района, который скончался от телесных повреждений. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 99 УК РК "Убийство".

С целью раскрытия тяжкого преступления создали следственно-оперативную группу из числа сотрудников криминальной полиции и районного отдела полиции. Полицейские провели ряд необходимых оперативных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых лиц. Сложность раскрытия тяжкого преступления состояла в том, что оно было не очевидным и совершено в ночное время.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение недели задержали подозреваемых, местных жителей, один из которых ранее судимый. Следствием установлено, что накануне ночью в ходе вспыхнувшей ссоры на почве неприязненных отношений, один из подозреваемых нанес потерпевшему телесные повреждения, в том числе ножевые, от которых последний скончался. Затем, мужчина вместе со своим знакомым на автомашине вывезли тело и выбросили на пустыре.

В настоящее время по факту убийства проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы. Полицейскими выясняются все обстоятельства совершенного тяжкого преступления.


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