В Казахстане принят закон о регулировании цен на лекарства

С 1 января 2019 года будут утверждены предельные цены на все лекарственные средства.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий" принят депутатами Сената парламента на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, данные поправки разработаны в соответствии с посланием Президента РК народу Казахстана.

"Основными целями законопроекта являются обеспечение экономической доступности, качества и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий, рациональное использование лекарственных средств, совершенствование системы планирования закупа лекарственных средств и медицинских изделий", - отметил он.

Глава ведомства добавил, что проектом закона вносятся поправки в 15 законодательных актов, в том числе в пять кодексов и в 10 законов РК.

В целом, законопроектом предусматривается введение регулирования цен на все лекарственные средства путем утверждения их предельных цен с 1 января 2019 года. В качестве примера министр привел опыт России и Беларуси, где ценовое регулирование установлено на законодательном уровне.

"В большинстве стран-участников ЕАЭС цены регулируются на все лекарственные средства. Мониторинг цен в розничных аптеках Алматы и Астаны показал, что разница стоимости одного и того же наименования может составлять более 100%. После введения данного закона будет возможность регулирование на лекарственные средства, а также будет доступна информация о ценах оптовых и розничных на лекарственные средства (…). Для это нами разрабатывается мобильное приложение для получения информации о единых ценах", - пояснил Биртанов.

Также будет сформирован формуляр перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан на основе комплексной оценки "технологий здравоохранения".

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