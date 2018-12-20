Токаев о наркодилерах: Их деятельность может быть приравнена к терроризму

Спикер предложил сенаторам продолжить ужесточение наказания для распространителей наркотиков.

Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев высказался на тему наказания для наркодилеров. По мнению чиновника, необходимо рассмотреть вопросы ужесточения судебного преследования вплоть до пожизненного срока, передает Zakon.kz.

По мнению спикера, суровое наказание необходимо, так как наркобизнес касается национальных интересов государства, а потому данный вид деятельности можно приравнять к терроризму.

"Очень актуальная тема. Нам, сенаторам, нужно добиваться ужесточения судебного преследования в отношении распространителей наркотиков. Вплоть до, может быть, пожизненного заключения. Или же еще более сурового наказания, поскольку это уже соприкасается уже национальными интересами государства, и может быть приравнено к террористической деятельности", - сказал Токаев.

Депутат Сауле Айтпаева во время пленарного заседания отметила, что из-за желания получить сверхприбыли в наркобизнес вовлекается все большее количество людей: для перевозки, распространения наркотиков. По ее данным, в стране из 52 тысяч наркозависимых - 3 тысячи дети, самому маленькому сейчас семь лет и он употребляет инъекционные наркотики, сказала депутат.

В 2018 году только в Алматы поставлены на учет 18 детей, цифры можно смело умножать в несколько раз, считает депутат.

"Мировой доход от наркотиков превышает от 320 миллиарда до 600 миллиарда долларов в год, что превышает ВВП 90 стран мира. Сегодня в нашей стране никто точно не знает, какие экономические, людские потери несет страна. Потому что это ущерб не на год, на многие десятилетия", - сказала сенатор.

20 декабря депутаты Сената парламента на пленарном заседании палаты одобрили закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров". Как отметил член комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, депутат Владимир Волков, борьба с наркоманией и наркобизнесом отнесена к числу основных приоритетов внутренней и внешней политики РК.

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