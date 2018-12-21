"Бешеный пес" покидает Пентагон

Американские эксперты полагают, что отставка Мэттиса была неизбежной ввиду очевидных разногласий с Трампом.

Глава Пентагона уходит в отставку, пишет РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг вечером в свойственной ему манере через Twitter, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит со своего поста. Слухи о возможной отставке "бешеного пса" (такое прозвище закрепилось за Мэттисом за годы службы) ходили уже давно. Известно было и о разногласиях между Мэттисом и Трампом по ряду ключевых вопросов.

Сам Мэттис в своем письме президенту объяснил, что подает в отставку, чтобы тот смог найти министра обороны с более схожими взглядами. Это объявление было сделано на следующий день после того, как Трамп объявил о быстром и незамедлительном выводе войск США из Сирии. Как сообщала газета New York Times, Мэттис неоднократно пытался отговорить президента от этого решения.

По словам лидера демократов в сенате Чака Шумера, не согласен Мэттис был и с планами строительства стены на границе с Мексикой. Этот вопрос сейчас является центральным в дискуссиях о финансировании правительства.

Американские эксперты полагают, что отставка Мэттиса была неизбежной ввиду очевидных разногласий с Трампом, найти столь же квалифицированного и опытного министра обороны президенту США будет непросто.

Трамп сообщил через Twitter, что "генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны". Он также рассказал, что кандидатура нового министра обороны будет названа "вскоре".

В опубликованном после твита письме Мэттиса об отставке недвусмысленно было сказано об имеющихся разногласиях с Трампом по таким вопросам, как отношение к американским союзникам, подход США к России и Китаю. Генерал заявил, что США должны проявлять уважение к своим союзникам и действовать "решительно и недвусмысленно" по отношению к тем странам, чьи интересы противоположны американским.



За годы службы Мэттис получил прозвище "Бешеный пес". Он известен своими несдержанными высказываниями — в 2005 году, говоря о военной кампании США в Афганистане, он заявил, что "чертовки весело стрелять" в афганцев. По его словам, "это забавно — стрелять в некоторых людей…, мне нравится драться". Слова Мэттиса вызвали споры и недовольство в обществе, но дисциплинарному взысканию его не подвергли.

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