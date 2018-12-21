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В год Свиньи удачно выходить замуж и жениться: казахстанский нумеролог сделала прогноз на 2019 год

У Земляной Свиньи есть благородная цель – она хочет осчастливить человечество.

Фото : 1tv.kz21 декабря 2018, 13:00

Известный нумеролог Клара Кузденбаева в эксклюзивном интервью Первому каналу Евразия рассказала, чего ожидать казахстанцам в новом 2019-м году, символом которого будет Желтая Земляная Свинья (Кабан).

"Год весьма плодотворен и успешен для тех, кто ищет свою вторую половину", - предсказала Кузденбаева.

Нумеролог сделала особый акцент на том, что в 2019-м году не стоит грешить, потому как все негативные поступки привлекут в жизнь творящего зло – несчастья.

"Не грешите, чтобы ваши потомки на семь поколений вперед смогли жить счастливо, и все у них было хорошо", - сказала нумеролог.

У Земляной Свиньи есть благородная цель – она хочет осчастливить человечество. И мы должны быть уверены, что так оно и будет.

До нового года осталось менее десяти дней. Обратный отсчёт пошёл. 2019-ый уже близко! Чего ждать от очередного года в истории человечества? Валютные колебания, политические и природные катаклизмы случатся или обойдут стороной? Прогнозы представителей официальных наук и не очень. Смотрите специальный репортаж корреспондента программы "Аналитика" Марии Парфеновой "Будущее рядом" на Первом канале Евразия в воскресенье, 23 декабря, в 20.00!


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