В Париже задержан предводитель "желтых жилетов" Эрик Друэ
МВД Франции сообщает, что по всей стране протестует 23,8 тысячи человек.
Фото : Le Figaro23 декабря 2018, 01:13
В Париже задержали более 140 человек. Все они – участники акций против роста цен на топливо, так называемые "желтые жилеты", сообщает Вести.Ru.
16 из них поместили под стражу.
Арестован и один из организаторов протестов 33-летний Эрик Друэ, которого обвиняют в том числе в незаконной организации манифестации. Именно он в четверг призвал провести манифестацию в Версале, а в субботу созвал сторонников на Монмартре.
Сейчас полиция применяет водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста на Елисейских полях в Париже.
МВД Франции сообщает, что по всей стране протестует 23,8 тысячи человек.
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