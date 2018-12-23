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В Париже задержан предводитель "желтых жилетов" Эрик Друэ

МВД Франции сообщает, что по всей стране протестует 23,8 тысячи человек.

Фото : Le Figaro23 декабря 2018, 01:13

В Париже задержали более 140 человек. Все они – участники акций против роста цен на топливо, так называемые "желтые жилеты", сообщает Вести.Ru.

16 из них поместили под стражу.

Арестован и один из организаторов протестов 33-летний Эрик Друэ, которого обвиняют в том числе в незаконной организации манифестации. Именно он в четверг призвал провести манифестацию в Версале, а в субботу созвал сторонников на Монмартре.

Сейчас полиция применяет водометы и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста на Елисейских полях в Париже.

МВД Франции сообщает, что по всей стране протестует 23,8 тысячи человек.


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