Казахстанские тяжелоатлеты без Ильина заняли первое общекомандное место на лицензионном турнире

Домой штангисты возвращаются с тремя медалями.

В Дохе завершился лицензионный турнир по тяжелой атлетике к Олимпиаде-2020. По итогам Кубка Катара первое место в общекомандном зачете заняла мужская сборная Казахстана, сообщает Vesti.kz.



Как сообщает Федерации тяжелой атлетики РК, домой штангисты возвращаются с тремя медалями. У мужчин серебряным призером стал Игорь Сон (до 61 килограмма), а бронзовым - Нижат Рахимов (до 73), у которого в категории соревновались всего три участника. У женщин "серебро" завоевала Раушан Мешитханова (до 100 килограммов).



Помимо этого, актив казахстанских штангистов пополнился малыми медалями: Сон - "серебро" в рывке и толчке, Рахимов - "серебро" в рывке и "бронза" в толчке, Айдар Казов (до 81) - "бронза" в толчке, Карина Горичева (до 64) - "бронза" в толчке, а Мешитханова - "золото" в рывке и "серебро" в толчке.



Итоги Кубка Катара подвел главный тренер сборной Казахстана Юрий Мельников.





"Наши тяжелоатлеты показали неплохие результаты, поставленные цели достигнуты, будем идти на улучшение показателей. Хотел бы особо отметить результаты выступления Сона и Мешитхановой.



Сон уже второй раз принимает участие в турнире среди взрослых спортсменов. Первый раз он был заявлен в 2017 году в Ашхабаде. На данном лицензионном турнире в Дохе Сон выступал в одной весовой категории с серебряным призером последнего чемпионата мира Арли Чонтеем и по результатам соревнования превзошел более опытного Чонтея.



Мешитханова также показывает хорошие результаты. После годичной дисквалификации Раушан выступила на двух стартах со стабильным результатом. Надеемся, что в будущем ее стабильность перейдет в динамику.



Ко всему прочему, в завершающий день турнира наша мужская команда была отмечена первым общекомандным местом".

Добавим, что на Кубке Катара должен был выступить четырехкратный чемпион Илья Ильин, который пока не соревновался после отбытия дисквалификации по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпиад-2008 и 2012. В Дохе Ильин заявил самые большие веса, но на помост в итоге не вышел

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