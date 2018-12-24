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Назарбаев выразил соболезнования президенту Индонезии из-за цунами

Число жертв выросло до 281 человека.

Фото : Корреспондент.net24 декабря 2018, 11:58

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту республики Индонезии Джоко Видодо, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в Индонезии в результате цунами у берегов Зондского пролива.

"Разделяя невосполнимую горечь утраты, выражаю соболезнования родным погибших и всему дружественному народу Индонезии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.

Цунами, образовавшееся в Зондском проливе (между Явой и Суматрой) нанесло удар по западной индонезийской провинции Бантен 22 декабря. Возможной причиной мог стать подводный оползень, случившийся после извержения вулкана Кракатау. Серьезным разрушениям подверглись туристические зоны Аньер и Танжунг Лесунг близ вулкана Анак Кракатау. Число жертв цунами в Зондском проливе у берегов Индонезии выросло до 281 человека.


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