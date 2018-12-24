Бекетаев о деле Стати: Ни одного тиына уплачено ему не было

Процессы судебные, они длительные, но нас очень укрепил лондонский судебный процесс - министр.

В кулуарах мажилиса парламента РК министр юстиции Марат Бекетаев отметил, что в деле с молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати у казахстанской стороны сейчас есть "больше уверенности" на благоприятный исход, чем в прошлом году, передает корреспондент Zakon.kz.

"Ни одного тиына Стати уплачено не было. Эту работу мы продолжаем. По сравнению с декабрем прошлого года уверенности больше", - сказал глава Минюста.

По его словам, эти судебные процессы "длительные".

"Процессы судебные, они длительные, но нас очень укрепил лондонский судебный процесс, когда Стати был обязан предоставить дополнительные документы о своей деятельности в Казахстане. Он предоставил, в том числе переписку со своими аудиторами, юристами - это дало нам дополнительные доказательства его мошенничества. Поэтому сейчас уверенности больше", - заключил Бекетаев.

Как сообщалось, в декабре 2017 года стало известно, что американская холдинговая компания BNYM заморозила 22 миллиарда долларов из активов Национального фонда РК из-за судебного иска молдавского бизнесмена Стати и его компании к правительству республики. Молдавский бизнесмен обвинил правительство страны в попытке рейдерского захвата собственности и требовал возмещения убытков на 4 миллиарда долларов. С тех пор в Минюсте РК неоднократно заявляли о том, что Стати использует мошеннические схемы, вводя в заблуждение, по версии казахстанской юстиции, судебные органы ряда зарубежных стран.

В августе в Минюсте сообщили, что Казахстан успешно оспорил лондонский судебный процесс по делу обвиненного в мошенничестве молдавского бизнесмена Стати. В ведомстве уточнили, что апелляционный суд отклонил аргументы олигарха из Молдовы о правильном подходе к отмене уведомления о прекращении дела.

Оксана Скибан, Астана

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