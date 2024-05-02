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Законодательство РК

Суд по еще одному резонансному делу покажут всем казахстанцам

Нападение на водителя скорой помощи в Караганде, суд, прямой эфир, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 10:42 Фото: Zakon.kz
Верховный суд Казахстана решил показать в прямом эфире еще один судебный процесс по резонансному делу, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о нападении на водителя скорой помощи в Караганде.

"Следующее судебное заседание по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства, сопровождающееся применением насилия в отношении водителя скорой помощи, состоится сегодня, 2 мая 2024 года в 11.00 часов в Караганде", – сообщили в ВС РК.

Онлайн-трансляцию судебного процесса можно будет посмотреть на YouTube-канале Верховного Суда.

В январе 2024 года в Караганде мужчина избил водителя скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Инцидент произошел во дворе одного из домов. Прохожему, жителю дома, не понравилось, что водитель остановил "неотложку" недалеко от подъезда. Он сделал замечание водителю. Завязалась ссора, затем драка, в результате которой у пострадавшего водителя диагностировали сотрясение головного мозга, множественные переломы костей носа, ушибы и гематомы. После случившегося подозреваемый скрылся.

Суд по делу уже идет. На одном из заседаний потерпевший просил взыскать с обидчика материальный и моральный ущерб в 5 млн тенге.

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