Обманутые казахстанские студенты вернут потраченные миллионы

Истинные виновные – частный образовательный центр – могут уйти от ответственности.

Новые подробности появились в деле о мошенничестве: родители, чьих детей-студентов вместо зачисления в один из престижных вузов Южной Кореи, депортировали как нелегалов, заявляют, что истинные виновные могут остаться безнаказанными. Досудебное расследование по уголовному делу в отношении учредителя образовательного центра было решено прекратить! В это время в гражданском суде ответ перед законом и обманутыми родителями держит исполнительный директор компании, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Грант в одном из лучших вузов Южной Кореи, обучение и проживание – все за 3 млн тенге. Эти условия были прописаны в договоре, заключенном между родителями студентов и частной образовательной компанией. Правда, выполнен был лишь один его пункт - оплата. Все остальное - обман.

Айгуль Сеитказинова, сестра студента Миржана:

"Директор университета Кореи пишет на электронные адреса наших детей, родителей, что такой программы не существует, о которой она нам говорила по договору".

Семерых казахстанцев с неприятным статусом "нелегал" депортировали на Родину. Многие из абитуриентов, не сдавали ЕНТ, а соответственно не смогли поступить ни в один из университетов Казахстана. Уже полгода обманутые отчаянно пытаются вернуть деньги. Это второе судебное слушание. Учредитель образовательного центра снова отсутствует. Держать ответ перед законом и родителями пришлось исполнительному директору компании. Она хоть и имела право подписи на основании доверенности от директора, но заверяет, что к деньгам даже не прикасалась. Разрешения на съемку ответчица не дала.

Гульжан Нурланова, переводчик ответчика:

"Все деньги, которые поступали, они поступали на счета ТОО и ИП. Ключи и доступ были только у Акботы и ее мамы, поэтому я доступа к деньгам не имела".

По словам исполнительного директора, она просто выполняла поручения учредителя компании и ничего не подозревала.

Айгуль Аяпбергенова, судья:

"Суд решил исковые требования к ТОО "International Bridge" о расторжении договора и взыскании оплаченных сумм по договору, неустоек удовлетворить частично. Расторгнуть договор об оказании услуг от 4 мая 2018 года".

По словам родных студентов, руководство центра обмануло 37 человек, 30 из них собирались учиться в Китае, но не смогли из-за поддельных документов. Есть вероятность, что от действий компании пострадали и в других странах. На сайте образовательного центра, который, кстати, все еще функционирует, указаны адреса офисов в Казахстане и Узбекистане. Тем временем, место нахождения учредителя компании никому не известно. К тому же, досудебное расследование по уголовному делу в отношении нее было решено прекратить. Однако родители студентов не сдаются, и намерены добиваться справедливого наказания для директора компании.

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