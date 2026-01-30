#Казахстан в сравнении
Происшествия

Подростка ранили ножом в Уральске: семья требует справедливого расследования

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 18:54 Фото: unsplash
Семья пострадавшего мальчика заявляет о затягивании расследования и опасается, что виновные могут уйти от ответственности, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 24 января 2026 года в Уральске 17-летний подросток получил ножевое ранение после конфликта со знакомыми. По словам родственников, старшеклассники из частной школы позвали его на встречу "поговорить", разговор перерос в перепалку с угрозами. Об этом пишет сайт Мой ГОРОД.

Во время встречи один из подростков ударил юношу ножом в бок. Большинство участников разбежались, раненого занесли в ближайший магазин, после чего доставили в больницу. Пострадавшему провели срочную операцию. По словам родственницы, были задеты внутренние органы, он потерял много крови. Состояние врачи оценили как средней тяжести.

"Мы хотим узнать, кто виноват, у нас нет цели наказывать невиновных. Подростки все еще скрывают некоторых участников конфликта. Мы просили посмотреть записи с камер видеонаблюдения, но в полиции сказали, что займутся этим сами. Позже нам сообщили, что камеры там оказывается не работают. Когда мой муж встретил этих ребят возле больницы, они были пьяны, однако в тот день их не проверяли на алкоголь или наркотики, и теперь этого уже не доказать. Нас возмущают такие детали", – рассказала родственница потерпевшего.

В ДП ЗКО заявили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Проводятся следственные действия, проверяются все версии. После завершения расследования материалы направят в Комиссию по делам несовершеннолетних.

Также в полиции отметили, что родители подростков привлечены к административной ответственности за нахождение детей на улице в позднее время. По результатам освидетельствования все несовершеннолетние были трезвы. Расследование находится на контроле руководства Департамента полиции ЗКО.

Ранее мы сообщали, что подростки в Уральске избили школьника и выложили ролик в сеть.

Асель Аукешева
Асель Аукешева
Ошибка в тексте: