В Алматы началось предварительное слушание по делу об убийстве Дениса Тена

На предварительные слушания, назначенные на 10 часов утра 25 декабря, пришли около сорока представителей СМИ.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начинаетя судебный процесс по делу об убийстве известного казахстанского спортсмена Дениса Тена, передает корреспондент Zakon.kz из зала суда.

На предварительные слушания, назначенные на 10 часов утра 25 декабря, пришли около сорока представителей СМИ. Процесс будет проходить под председательством судьи Кеншилика Абдельдинова на казахском языке.

Как сообщалось ранее, на скамье подсудимых Арман Кудайбергенов (ст. 188 ч.2 п.2 - кража, ст. 192 ч.2 п.п. 1,4 - разбой, ст. 99 ч. ч.2 п.п. 7,8 - убийство), Нуралы Киясов (ст.192 ч. 2 п.п. 1,4 - разбой, ст. 99 ч. 2 п.п. 7,8 - убийство) и Жанар Толыбаева (ст. 434 - недонесение о преступлении, ст. 188 ч. 2 п.1 - кража, группой лиц, по предварительному сговору).

Уголовное дело состоит из 38 томов.

Денис Тен погиб от ножевого ранения 19 июля текущего года. Происшествие произошло около 15:00 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Спортсмен застал двоих мужчин, пытавшихся украсть зеркало с его автомобиля. Спортсмену нанесли ножевое ранение в правое бедро. 25-летний Тен, потерявший около 3 литров крови, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на продолжавшиеся 2,5 часа реанимационные мероприятия, врачи не смогли спасти жизнь спортсмена. Около 17:30 часов он скончался.

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