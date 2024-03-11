Дело Куандыка Бишимбаева: предварительные слушания начались в Астане

В Астане 11 марта 2024 года начались предварительные судебные слушания по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Его подозревают в убийстве с особой жестокостью супруги Салтанат Нукеновой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Процесс проходит в столичном межрайонном суде по уголовным делам. На скамье подсудимых – Куандык Бишимбаев и его двоюродный брат Бахытжан Байжанов.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по:

п. 5. ч. 2 ст. 99 УК РК – "Убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью",

п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК – "Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершенное в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного".

Бахытжана Байжанова обвиняют по:

ст. 432 УК РК – "Укрывательство особо тяжкого преступления",

ст. 434 УК РК – "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".

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9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января стало известно, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.

26 февраля в пресс-службе столичного горсуда уточнили, что уголовное дело в отношении подозреваемых Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев может получить тюремный срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, если следствие докажет его вину в убийстве с особой жестокостью