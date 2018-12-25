Подозреваемая по делу Дениса Тена беременна

Стоит отметить, что она была замужем, есть ребенок, 4 года.

В Алматы начались предварительные слушания по громкому делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. На суд пришли около 40 журналистов всех главных новостных порталов страны. На скамье подсудимых трое подозреваемых: Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, передает Zakon.kz

Процесс проходит на казахском языке. Однако адвокатам предоставлен переводчик. Судья разрешил журналистам снимать ход процесса, но не лица подозреваемых.

Подозреваемые дали информацию о себе. Как оказалось, Кудайбергенов закончил 11 классов. Родом из города Байконур. Ранее судим.

Киясов закончил колледж, не женат, ранее не судим.

Толыбаева 1995 года рождения. Родом из Узбекистана. Гражданство - Казахстан. Была замужем, есть ребенок, 4 года. Ранее не судима. Вдобавок женщина пояснила, что находится на седьмом месяце беременности.

На процессе присутствует мать Дениса Тена.

Стало известно, что подозреваемые отказались от суда присяжных. Процесс ведёт судья Кеншилик Абдельдинов.



Нападение на спортсмена произошло 19 июля в районе обеда на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Фигурист был ранен преступниками, которые пытались снять зеркала с его автомобиля. Денис Тен вступил с ними в схватку, в результате которой получил смертельное ножевое ранение.

В течение двух дней после убийства вся страна следила за ходом расследования. Всего в деле оказались замешаны трое подозреваемых. Обвиняются в убийстве при этом только двое: Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов. Третий подозреваемый Жанар Толыбаева обвиняется в недонесении о преступлении. В ходе следствия было установлено, что девушка во время ограбления должна была лишь предупредить подельников, если вдруг возникнет угроза, однако даже после убийства она решила не сообщать в органы о случившемся.

Панихида по Денису Тену прошла 20 июля 2018 года. Проводить фигуриста в последний путь пришли тысячи казахстанцев.

25 сентября министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщил о том, что расследование убийства Тена практически завершено. С тех пор подозреваемым суд не раз продлевал срок ареста.

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