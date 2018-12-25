Адвокат по делу Тена заявил о заказном убийстве
Дело может быть направлено на доследование.
Фото : Zakon.kz25 декабря 2018, 11:23
В 39 томах дела есть множество противоречий. Об этом заявил представитель потерпевшей стороны адвокат Нурлан Устимиров на предварительных слушаниях по громкому делу об убийстве фигуриста, передает Zakon.kz.
"В частности, там доказывается, что это было заказное преступление. Поэтому на скамье подсудимых должны быть ещё подозреваемые - подстрекатели", - отметил Устимиров.
Адвокаты подали ходатайство о том, чтобы вернуть дело на повторное расследование с учетом новых обстоятельств.
Ранее стало известно, что подозреваемая по делу Дениса Тена беременна.
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