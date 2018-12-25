Об активности звезды и планет Солнечной системы в следующем году рассказывает астроном

В новом, 2019 году, жители Земли смогут наблюдать пять затмений, транзит Меркурия, и узнают, начнется ли новый период солнечной активности.

О том, какие небесные сюрпризы ждут казахстанцев в новом году, Sputnik Казахстан рассказал профессор Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева Андрей Солодовник.

Астроном, вспоминая уходящий год, отмечает, что он был щедр на великие небесные явления. И хотя в новом году небесных сюрпризов будет не меньше, большую часть из них казахстанцам будет проблематично увидеть. Но обо всем по порядку.

"В 2019 году будет пять затмений: три солнечных и два лунных. Начало положит частичное затмение Солнца 6 января (представьте, какой это день – Рождественский сочельник и затем ночь перед Рождеством). Но только затмение случится утром, а Солнце у нас всего на 15 минут до финала явления опоздает взойти. Так ничего мы и не увидим", — сетует Андрей Солодовник.

А увидят затмение (с максимальной фазой — 0.71) жители Дальнего Востока, Китая, Кореи, Японии.

"Следом 21 января придет черед полному лунному затмению. И если предыдущий случай можно назвать "недолет", то это будет "перелет". То есть мы сможем увидеть лишь полутеневые фазы в предутренние часы, и самое, самое начало частичного затмения Луны, перед восходом Солнца. Чем западнее расположится наблюдатель, тем большую часть этого события он увидит", — отмечает ученый.

После полугодового антракта придет третье затмение. Оно будет полным солнечным (это редкость). Затмение случится 2 июля (по гринвичскому времени) – у нас уже наступит 3 июля.

"Но любоваться им смогут только латиноамериканцы: аргентинцы и чилийцы. Удивительно, но в Чили в полосу затмения попадут две знаменитые обсерватории! Жителям Евразии, Африки, Австралии и Северной Америки ничего не удастся повидать", — констатировал Солодовник.

"Есть четвертое затмение, и оно вновь будет лунным и состоится в ночь с 16 на 17 июля. Затмение будет частичным, и ситуация сложится гораздо удачнее – большая часть явления (включая максимальную фазу) вполне будет нам доступна во второй половине короткой июльской ночи", — спешит успокоить нас астроном.

Пятое затмение 2019 года будет солнечным кольцеобразным. Это означает, что Луна, затмевая Солнце, не перекроет весь его диск. На небе повиснет сверкающее колечко с темнотой посередине.

"Вот только любоваться на такую красоту будут жители Саудовский Аравии, Индии и Индонезии. Затмение пройдет 26 декабря. Но на этот раз и нам в утренние часы удастся кое-что увидеть: а именно отдельные фазы явления", — завершил тему затмений Андрей Солодовник.

Транзит Меркурия



Редким событием и настоящей красой года станет прохождение планеты Меркурий по диску Солнца (солнечный транзит Меркурия). Оно произойдет 11 ноября.

"Но это явление снова не для нас. Солнце успеет уйти за горизонт за полчаса до того, как Меркурий крохотной букашкой начнет ползти по его диску. И даже забраться на телевышку не поможет, нужна ракета, чтобы догнать уходящее в ночь Солнце. Впрочем, через 13 лет (13 ноября 2032 года) явление повторится при вполне благоприятных условиях", — делится Солодовник.

Небесная экзотика



Астроном отмечает, что есть еще кометы — это всегда экзотичное, волнующее зрелище. Эстафетой перейдет в 2019 год комета Виртанена. Есть и небольшая надежда, что ее видимость невооруженным глазом продолжится в первой декаде января. И будет она на небе в полночь высоко-высоко, почти в зените.

"Других ярких комет астрономы пока что не открыли, но всегда есть шанс их внезапного появления. Пример тому — открытие в 2017 году астероида Оумуамуа, который, возможно, прилетел от другой звезды. А может быть, это и не астероид, а настоящий зонд, сработанный неземным разумом. Наука пока не знает ответа на этот вопрос. Сюрпризы от космоса бывают, и порой они головокружительны", — говорит профессор.

Дети и внуки комет – метеоры — также будут наблюдаться в новом году. Условия их видимости определяются двумя факторами: фазой Луны и погодой. Луна сильно испортит видимость главного украшения небес: потоков Персеиды и Геминиды. В лучших условиях окажутся январские Квадрантиды и октябрьские Дракониды. Последние к тому же могут пролиться на небо метеорным дождем.

Дальний космос



Самое интересное случится 1 января, говорит Андрей Солодовник.

В это время космический зонд "Новые горизонты" пролетит мимо объекта пояса Койпера 2014 MU69.

"Это будет первый раз в истории, когда человечество увидит нечто столь далекое и пока абсолютно загадочное, — подчеркивает он. — Этот объект является типичным телом пояса Койпера и обращается вокруг Солнца на очень приличном удалении около 44 астрономических единиц (6,6 миллиарда километров) с периодом в 293 года. Размер тела оценен в 30-45 километров (небольшой), открыт он был с помощью телескопа "Хаббл". Как выглядит это, по сути, ядро огромной кометы, мы увидим возможно уже 2 января".

И еще одна встреча — в октябре космический зонд OSIRIS-REX достигнет астероида Бенну (размер около 500 метров). На Землю он должен доставить в сентябре 2023 года образцы его вещества.

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