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Наука и технологии

Магнитных бурь станет меньше в следующие два года

Планеты, Солнце, Земля, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 18:48 Фото: pixabay
Российский астроном рассказал, когда солнечная активность начнет снижаться, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, инженер обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета Егор Коняев и его коллеги прогнозируют снижение солнечной активности в ближайшие два года, из-за чего сократится количество вспышек и магнитных бурь.

По словам Коняева, это связано с завершением пика активности 11-летнего солнечного цикла.

"Поэтому в ближайший год-два будет ожидаться начало снижения солнечной активности", – сказал астроном.

Коняев отметил, что будет уменьшаться число солнечных пятен и вспышек. Из-за этого станет меньше магнитных бурь и полярных сияний. Несмотря на это, вероятность подобных событий еще остается.

Ранее сообщалось, что магнитная буря почти на сутки накроет Землю.

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Аксинья Титова
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