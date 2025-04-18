Магнитных бурь станет меньше в следующие два года
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Российский астроном рассказал, когда солнечная активность начнет снижаться, сообщает Zakon.kz.
По информации ТАСС, инженер обсерватории "Вега" Новосибирского государственного университета Егор Коняев и его коллеги прогнозируют снижение солнечной активности в ближайшие два года, из-за чего сократится количество вспышек и магнитных бурь.
По словам Коняева, это связано с завершением пика активности 11-летнего солнечного цикла.
"Поэтому в ближайший год-два будет ожидаться начало снижения солнечной активности", – сказал астроном.
Коняев отметил, что будет уменьшаться число солнечных пятен и вспышек. Из-за этого станет меньше магнитных бурь и полярных сияний. Несмотря на это, вероятность подобных событий еще остается.
Ранее сообщалось, что магнитная буря почти на сутки накроет Землю.
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