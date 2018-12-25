В Астане не заплатившего за проезд ребенка высадили из автобуса в мороз

Как сообщает перевозчик, каждый водитель получил инструкцию не высаживать детей на холоде, при этом они не могут получить обратную связь от пострадавших, чтобы установить виновного сотрудника и определить номер маршрута.

Астанчанка Аиша Мукашева обратилось к руководство Astana LRT с просьбой не высаживать детей в мороз, если у них закончились деньги на проезд. По информации жительницы города, утром 25 декабря ее десятилетний сын зашел в автобус маршрута 102 в районе Акжайык и направился в сторону Дома Министерств. При валидации карточки, оказалось, что у него недостаточно средств. Кондуктор при этом попросил ребенка выйти из автобуса, передает Zakon.kz.

"Куда делись деньги с карточки - вопрос отдельный, и я намерена с этим разобраться. Правда соответствующий сервис на transcard.kz временно не работает. Но ничего, я подожду. На данный момент меня интересует другой вопрос: чем руководствовался кондуктор, который высадил четвероклассника на улицу в 20 градусный мороз? Благо, что у ребенка был с собой мобильный, который не успел сесть на холоде; и он смог позвонить мне, чтобы я его забрала. А если бы не было? Почему сотрудник общественной службы проявляет такое малодушие? Почему бы ему не отчитать родителей? Забрать карточку, чтобы мы за ней приехали в офис; не оштрафовать, если так угодно? Ну проявить хоть толику гражданской ответственности, но не подвергать ребенка риску замерзнуть на холоде в Астане?", - рассказала Аиша Мукашева на своей странице в Facebook.

По информации перевозчика, если информация о маршруте верна, то на нем не предусмотрены кондукторы в принципе. Более того, сейчас в Astana LRT безуспешно пытаются получить обратную связь от жительницы города для установления виновных лиц. Как отметили в пресс-службе, сегодня все водители получили установку "не высаживать детей в мороз в случае отсутствия оплаты за проезд".

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