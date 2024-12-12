Акимат Алматы обратился к болельщиками после матча между "Астаной" и "Челси"

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Акимат Алматы организовал восемь бесплатных автобусных маршрутов, по 10 автобусов на каждый, для удобства болельщиков. Маршрут проходит до Центрального стадиона и обратно, сообщает Zakon.kz.

Места точек доставки можно посмотреть на сервисе 2GIS: Мкр. Калкаман (остановка Горбольница №7) – Центральный стадион.

Мкр. Орбита (пересечение улиц Мустафина-Торайгырова) – Центральный стадион.

Мкр. Айнабулак (пересечение улиц Макатаева-Павлодарская) – Центральный стадион.

Остановка "Халык Арена" (направление север) – Центральный стадион.

Остановка ж/д вокзала Алматы-1 – Центральный стадион.

Станция метрополитена "Райымбек батыра" – Центральный стадион.

ЦОН Наурызбайского района – Центральный стадион.

Остановка пересечение улиц Момышулы-Монке би – Центральный стадион. Курсировать транспорт начал с 16:00 и будет отъезжать по мере заполняемости. Ранее в связи с ажиотажем полиция предупредила о возможных мошенничествах с продажей билетов. 12 декабря в 20:30 стартовал матч "Астана" – "Челси". О результате игры можно прочитать здесь.

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