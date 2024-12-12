Акимат Алматы обратился к болельщиками после матча между "Астаной" и "Челси"
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Акимат Алматы организовал восемь бесплатных автобусных маршрутов, по 10 автобусов на каждый, для удобства болельщиков. Маршрут проходит до Центрального стадиона и обратно, сообщает Zakon.kz.
Места точек доставки можно посмотреть на сервисе 2GIS:
- Мкр. Калкаман (остановка Горбольница №7) – Центральный стадион.
- Мкр. Орбита (пересечение улиц Мустафина-Торайгырова) – Центральный стадион.
- Мкр. Айнабулак (пересечение улиц Макатаева-Павлодарская) – Центральный стадион.
- Остановка "Халык Арена" (направление север) – Центральный стадион.
- Остановка ж/д вокзала Алматы-1 – Центральный стадион.
- Станция метрополитена "Райымбек батыра" – Центральный стадион.
- ЦОН Наурызбайского района – Центральный стадион.
- Остановка пересечение улиц Момышулы-Монке би – Центральный стадион.
Курсировать транспорт начал с 16:00 и будет отъезжать по мере заполняемости.
Ранее в связи с ажиотажем полиция предупредила о возможных мошенничествах с продажей билетов.
12 декабря в 20:30 стартовал матч "Астана" – "Челси". О результате игры можно прочитать здесь.
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