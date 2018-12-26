Убийственный нокаут Головкина стал одним из лучших в 2018 году

В мае Головкин победил Мартиросяна мощным нокаутом уже во втором раунде.

Твиттер аргентинского издания Round 2 делится впечатлениями от событий в мире бокса в уходящем году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сейчас журналисты этого СМИ перечисляют самые запоминающиеся нокауты 2018 года. В их число попал и нокаут в исполнении казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) в бою с американцем Ванесом Мартиросяном (36-4-1, 21 КО).

"Продолжаем публиковать лучшие нокауты этого года. Настал черед Геннадия Головкина — против Ванеса Мартиросяна, после первого боя с "Канело", — пишет Round 2.

Continuamos con los nocauts del 2018 y es el turno de Gennady #Golovkin frente a Vanes #Martirosyan, luego de su primer combate contra el #Canelo. pic.twitter.com/PyxjTQBusV — Round 2 (@Round2Box) 25 декабря 2018 г.

Напомним, в мае Головкин победил Мартиросяна мощным нокаутом уже во втором раунде и защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO.

Ранее американский эксперт назвал место Головкина в ТОП-5 среднего веса

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!