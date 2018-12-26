Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Убийственный нокаут Головкина стал одним из лучших в 2018 году

В мае Головкин победил Мартиросяна мощным нокаутом уже во втором раунде.

Фото : Sports.kz26 декабря 2018, 06:45

Твиттер аргентинского издания Round 2 делится впечатлениями от событий в мире бокса в уходящем году, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Сейчас журналисты этого СМИ перечисляют самые запоминающиеся нокауты 2018 года. В их число попал и нокаут в исполнении казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) в бою с американцем Ванесом Мартиросяном (36-4-1, 21 КО).

"Продолжаем публиковать лучшие нокауты этого года. Настал черед Геннадия Головкина — против Ванеса Мартиросяна, после первого боя с "Канело", — пишет Round 2.

Напомним, в мае Головкин победил Мартиросяна мощным нокаутом уже во втором раунде и защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO.

Ранее американский эксперт назвал место Головкина в ТОП-5 среднего веса


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты