В пяти областях Казахстана и Астане из-за морозов отменили занятия в школах

26 декабря отменили занятия в школах СКО, ВКО, Костаная, Павлодара, Караганды и Астаны.

В Астане и пяти регионах страны из-за морозов отменили занятия у школьников, передает Zakon.kz

Из-за сильного мороза 26 декабря отменили занятия в школах Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, а также Костаная, Павлодара, Караганды и Астаны.

По информации управления образования, в Астане в школы не пойдут учащиеся с 0 по 9 класс первой смены.

В Петропавловске температура воздуха составляет 31 градус мороза, скорость ветра 4 м/с. Отменены занятия учащихся с 1 по 11 класс.

В Павлодаре отменены занятия учащихся с 1 по 11 класс первой смены, там 35 градусов мороза, ветер 3 м/с.

В Караганде также отменили уроки у школьников с 1 по 4 класс первой смены. По данным отдела образования, в городе утром зафиксирована температура 24-26 градусов мороза, ветер 4-5 м/с.

Информацию об отмене уроков в школах Костаная распространил отдел образования акимата города, сообщил Alau.kz. При температуре воздуха в 25 градусов мороза и ветре 1-3 м/с отменили занятия для учеников с 0 по 5 класс первой смены.

По информации ДЧС ВКО, в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Шемонаихинском, Бескарагайском, Кокпектинском районах отменяются занятия учащихся с 1 по 11 класс первой смены, а также 1-2 курсов колледжей.

В Зыряновском районе занятия отменяются у учащихся с 1 по 11 класс первой и второй смен.

Напомним, до 27 декабря на большей территории Казахстана сохранится морозная погода

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