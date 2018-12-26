В Алматы скончался известный казахстанский госдеятель Сагындык Кенжебаев

Доктор философских наук выпустил более 150 научных, научно-методических и публицистических работ.

На 94-м году скончался известный государственный и советский партийный деятель Сагындык Кенжебаев, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

С видным ученым простились сегодня в Алматы. Ветеран прошел всю войну, награжден орденом Отечественной войны І степени, медалями "За отвагу" и "Взятие Кенигсберга". В послевоенные годы Сагындык Джунусович возглавлял молодежные партийные организации. После окончания МГУ стал первым секретарем ЦК ЛКСМ Казахстана. Президент Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным профессора.

"Для нас это большая утрата. Сагындык Кенжебаев был легендарной личностью, педагогом с большой буквы. Позвольте мне зачитать телеграмму соболезнования главы государства: "Я разделяю горе с родными, для Казахстана, Сагындык Джунусович сделал очень многое. Его вклад неоценим. Ветеран Великой Отечественной войны, он прошел все страшные испытания на фронте, защищая Родину. В мирное время взрастил не одно поколение ученых", - озвучил аким Алматы Бауыржан Байбек.

В 1960-х Сагындык Кенжебаев окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Почти 10 лет работал заместителем министра высшего и среднего профессионального образования КазССР. А затем перешел на преподавательскую деятельность. Работал в Алматинском педагогическом институте иностранных языков. Доктор философских наук выпустил более 150 научных, научно-методических и публицистических работ.

"Он прожил немногим меньше века, его жизнь достойна подражания. Это был великий учитель. Его заслуги перед народом безмерны. Уже будучи на пенсии все еще работал на своей кафедре. Был предан науке и своему делу", - отметил депутат сената парламента Куаныш Султанов.

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