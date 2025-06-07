#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
510.19
582.79
6.46
Общество

Скончался известный казахстанский геолог и нефтяник Балтабек Куандыков

Балтабек Куандыков, смерть, геолог , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 19:34 Фото: Минэнерго РК
Министерство энергетики Казахстана 7 июня сообщило о смерти известного казахстанского геолога, доктора геолого-минералогических наук Балтабека Куандыкова, передает Zakon.kz.

Как отмечается в распространенном пресс-релизе ведомства, Куандыков скончался на 76-м году жизни. Его профессиональная деятельность была связана с развитием минерально-сырьевой базы страны и укреплением энергетической независимости Казахстана.

"Он внес значительный вклад в открытие и освоение ряда крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана – Карачаганак, Жанажол, Имашевское, Кенбай, Алибекмола, Арман и других", – говорится в сообщении.

С 1971 года Куандыков прошел путь от инженера в Биикжальской нефтеразведочной экспедиции до руководителя крупнейших нефтяных структур – в том числе ННК "Казахойл", "Казахстанкаспийшельф", а также работал в международной корпорации Chevron.

Ученый являлся автором более 80 научных публикаций и 10 монографий. Его труды включают, в частности, "Атлас палеонтологических остатков" и "Глоссарий терминов нефтегазовой геологии".

Министр энергетики Ерлан Аккенженов выразил соболезнования родным и близким покойного, отметив, что "его уход – невосполнимая утрата для всей геологической и нефтегазовой отрасли страны".

Ранее сообщалось, что известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип умер на 48-м году жизни. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
13 тысяч человек прошли обучение по программе JOLTAP в Астане
Общество
18:10, Сегодня
13 тысяч человек прошли обучение по программе JOLTAP в Астане
Какая погода ожидает казахстанцев 8 июня
Общество
17:41, Сегодня
Какая погода ожидает казахстанцев 8 июня
Казахстанцев предупредили об ограничении доступа к сервисам АО "НИТ"
Общество
15:52, Сегодня
Казахстанцев предупредили об ограничении доступа к сервисам АО "НИТ"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: