Скончался известный казахстанский геолог и нефтяник Балтабек Куандыков

Министерство энергетики Казахстана 7 июня сообщило о смерти известного казахстанского геолога, доктора геолого-минералогических наук Балтабека Куандыкова, передает Zakon.kz.

Как отмечается в распространенном пресс-релизе ведомства, Куандыков скончался на 76-м году жизни. Его профессиональная деятельность была связана с развитием минерально-сырьевой базы страны и укреплением энергетической независимости Казахстана.

"Он внес значительный вклад в открытие и освоение ряда крупнейших нефтегазовых месторождений Казахстана – Карачаганак, Жанажол, Имашевское, Кенбай, Алибекмола, Арман и других", – говорится в сообщении.

С 1971 года Куандыков прошел путь от инженера в Биикжальской нефтеразведочной экспедиции до руководителя крупнейших нефтяных структур – в том числе ННК "Казахойл", "Казахстанкаспийшельф", а также работал в международной корпорации Chevron.

Ученый являлся автором более 80 научных публикаций и 10 монографий. Его труды включают, в частности, "Атлас палеонтологических остатков" и "Глоссарий терминов нефтегазовой геологии".

Министр энергетики Ерлан Аккенженов выразил соболезнования родным и близким покойного, отметив, что "его уход – невосполнимая утрата для всей геологической и нефтегазовой отрасли страны".

Ранее сообщалось, что известный казахстанский журналист Диас Ахметшарип умер на 48-м году жизни.

