В детском лагере в Павлодарской области предлагают штрафовать тех, кто говорит не по-казахски

Такое решение было принято в "свете статьи президента "Семь граней великой степи" и в связи потребностями населения района в изучении государственного языка и традиций казахского народа".

Систему штрафов для детей намерены ввести в сельском оздоровительном лагере в Павлодарской области. Детей, которые будут изъясняться на других языках кроме государственного будут штрафовать, передает Zakon.kz со ссылкой на "Литер".

Новоиспеченный аким Щербактинского района Азилхан Абеуов презентовал журналистам своё видение дальнейшего развития оздоровительного детского лагеря, находящегося в сосновом бору. Кстати, в этом году его посетило около 300 детей.

Что касается следующего сезона, то его чиновники хотят провести в стиле «Kazakh camp», где основным требованием будет общение детей только на государственном языке. Такое решение, как пояснил спикер, было принято в "свете статьи президента "Семь граней великой степи" и в связи потребностями населения района в изучении государственного языка и традиций казахского народа".

И далее Азилхан Абеуов пояснил: "Все учащиеся, которые планируют приезжать туда отдыхать, будут отдыхать чисто на казахском языке. Будут штрафоваться дети, которые будут на других языках изъясняться. А для стимула детям будут вручаться нагрудные знаки с символикой «Қазақ тілі білгірі» и другие поощрения".

Более детально понятие штрафа, которое может выражаться не только в денежном выражении, выступающий не расшифровал.

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