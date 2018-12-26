За сутки сопровождено и эвакуировано 145 человек на автодорогах Казахстана

С начала зимнего периода 2018-2019 гг. по состоянию на 21 декабря 2018 года 10 раз были задействованы пункты обогрева.

За прошедшие сутки 25 декабря 2018 года силами и средствами подразделений Комитета по ЧС МВД РК, местной полиции, местных исполнительных органов на автодорогах республики было сопровождено и эвакуировано 145 человек, передает Zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Случаи проведения аварийно-спасательных работ:

​25 декабря в 00:30 час. п.Кенесары Бурабайского район Акмолинскй области на автодороге "Астана-Петропавловск", в результате закрытия движения на автодороге из-за ухудшения погодных условий (сильный мороз) совершил остановку пассажирский рейсовый автобус "MAN" (в салоне находились 53 пассажира, граждане Узбекистана, маршрут "Петропавловск-Сарыагаш"). Силами МИО и ДЧС пассажиры размещены в пункте обогрева п.Кенесары. В 09:00 час. после открытия движения на автодороге пассажиры отправлены по месту следования.

​25 декабря в 01:50 час. в Успенском районе Павлодарской области, в 10 км от с.Успенка, 80 км автодороги "Павлодар-Новосибирск", в результате закрытия движения на автодороге из-за ухудшения погодных условий (сильный мороз) совершил остановку пассажирский рейсовый автобус марки "Setra" (в салоне 56 человек, из них 1 ребёнок, граждане республики Таджикистан, маршрут "Новосибирск-Таджикистан"). Силами ДЧС пассажиры размещены в пункте обогрева с.Успенка. В 08:00 час. после открытия движения на автодороге пассажиры отправлены по месту следования.

​25 декабря в 12:15 час. в Осакаровском районе Карагандинской области, в 15 км от п.Молодежный, 1081 км автодороги "Кызылорда-Павлодар", силами ДЧС (2 сотрудника и 1 ед. техники) из неисправного автобуса марки "SETRA" (в салоне находились 36 пассажиров, граждане республики Узбекистан, "маршрут Новосибирск-Шымкент") в придорожное кафе "Восточный" эвакуированы 16 человек (остальные пассажиры убыли на попутном автотранспорте).

​В связи с ухудшением погодных условий по состоянию на 21 декабря 2018 года (с 1 ноября 2018 года), в различных регионах страны 37 раз объявлялись штормовые предупреждения, 47 раз вводилось ограничение движения транспорта на автодорогах республиканского и областного значения. До населения доводилась экстренная информация путем смс-рассылок.

С начала зимнего периода 2018-2019 гг. по состоянию на 21 декабря 2018 года 10 раз были задействованы пункты обогрева. Силами КЧС, МИО, МПС, РГП "Казавтодор" были эвакуированы 262 человека.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуации зимой, необходимо, в первую очередь, постоянно следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, специальными сообщениями об ухудшении погодных условий, закрытии дорог, штормовыми предупреждениями.

Данную информацию можно увидеть в модуле "Экстренная информация" на сайте Комитета по ЧС МВД РК, которая размещается в круглосуточном режиме.

В условиях понижения температуры воздуха, заснеженности дорог и гололеда водителям транспортных средств рекомендуем по возможности воздержаться от поездок. При ограниченной видимости избирать умеренную скорость и пользоваться осветительными приборами.

Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.

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