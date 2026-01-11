28 человек эвакуировали с трассы в Костанайской области

11 января 2026 года в Костанайской области в пункт обогрева эвакуировали 28 человек, оказавшихся в сломанном автобусе на трассе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в 11 километрах от города Лисаковска спасатели оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, оказавшегося в затруднительной ситуации на автодороге республиканского значения "Костанай — Карабутак". Автобус, следовавший по маршруту "Шымкент – РФ", оказался технически неисправен и не смог продолжить движение. В салоне находились 28 человек, в том числе двое детей.

Силами МЧС и представителей местных исполнительных органов все пассажиры оперативно эвакуированы и размещены в пункте обогрева. Медицинская помощь не потребовалась.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Днем ранее двух человек эвакуировали с трассы в области Жетысу.