#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
509.94
593.88
6.43
События

28 человек эвакуировали с трассы в Костанайской области

, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 16:09
11 января 2026 года в Костанайской области в пункт обогрева эвакуировали 28 человек, оказавшихся в сломанном автобусе на трассе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в 11 километрах от города Лисаковска спасатели оказали помощь пассажирам рейсового автобуса, оказавшегося в затруднительной ситуации на автодороге республиканского значения "Костанай — Карабутак". Автобус, следовавший по маршруту "Шымкент – РФ", оказался технически неисправен и не смог продолжить движение. В салоне находились 28 человек, в том числе двое детей.

Силами МЧС и представителей местных исполнительных органов все пассажиры оперативно эвакуированы и размещены в пункте обогрева. Медицинская помощь не потребовалась.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Днем ранее двух человек эвакуировали с трассы в области Жетысу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В Акмолинской области 45 россиян эвакуировали с трассы из-за непогоды
20:29, 24 февраля 2023
В Акмолинской области 45 россиян эвакуировали с трассы из-за непогоды
28 иностранцев эвакуировали с трассы в Акмолинской области
12:49, 09 декабря 2023
28 иностранцев эвакуировали с трассы в Акмолинской области
Автобус с иностранцами застрял на трассе в Акмолинской области
00:20, 16 февраля 2024
Автобус с иностранцами застрял на трассе в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: