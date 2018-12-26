Десятки автомобилей выстроились в виде елки в Актау
За пару часов машинам удалось выстроиться и составить елку, мерцающую сотнями огней.
Фото : ИнАктау26 декабря 2018, 15:39
Десятки машин выстроились в виде елки в районе парка "Акбота", передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.
По словам участников, 23 декабря поддержать новогоднюю акцию приехали десятки автомобилистов.
Всего за пару часов машинам удалось выстроиться и составить елку, мерцающую сотнями огней.
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